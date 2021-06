Tweede Kamer wil onafhankelijk onderzoek vuurwerkramp Enschede

De Tweede Kamer wil een onafhankelijk onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede van 13 mei 2000. In de aangenomen Kamermotie van de SP staat dat de "meldingen van maatschappelijke misstanden" onderzocht moeten worden.

Aanleiding is een jarenlang onderzoek van de oud-Europarlementariër en klokkenluider Paul van Buitenen. Hij onderzocht de gang van zaken voor, tijdens en na de ramp en schreef daar een rapport van ruim 1400 pagina's over.

De Kamer wil nu zelf opdracht geven voor een onderzoek waarbij de bevindingen van Van Buitenen worden betrokken. Hij concludeerde onder meer dat de regels voor de opslag van vuurwerk niet deugden en dat stelselmatig is geprobeerd om de overheid bij onderzoeken buiten schot te houden.

Woonwijk verwoest

Bij de vuurwerkramp ontstond brand bij het Enschedese vuurwerkbedrijf SE Fireworks. Hoe dat is begonnen is nooit vastgesteld, maar door het ontploffende vuurwerk ontstond een kettingreactie die leidde tot gigantische explosies.

Daarbij kwamen in totaal 23 mensen om het leven, raakten 947 mensen gewond en werd een complete woonwijk verwoest. De eigenaren van het bedrijf kregen een jaar gevangenisstraf omdat ze te veel en te zwaar vuurwerk bij hun bedrijf hadden opgeslagen.

In februari besliste de Raad van State dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meer documenten moet vrijgeven over het Nederlandse vuurwerkbeleid ten tijde van de vuurwerkramp. De zaak was aangespannen door voormalig directeur Rudi Bakker van het ontplofte bedrijf en diens zoon.