Tweetal aangehouden in verband met fatale misdrijven in Lieshout en Amsterdam

De politie in Amsterdam heeft zaterdag naar nu pas bekend is geworden een 50-jarige man een vrouw van 31 zonder vast woonadres aangehouden. De twee worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee mannen, in Lieshout en Amsterdam.

Het lichaam van het eerste slachtoffer, de oud-Vlisco-topman Willem van der Willigen, werd op 11 juni gevonden in zijn huis in Lieshout. Onderzoek wees uit dat de 70-jarige man door een misdrijf om het leven was gekomen en al enige tijd in de woning lag.

Het tweede slachtoffer, een 65-jarige man, werd afgelopen zaterdag gevonden in zijn woning in Amsterdam. Ook hij is door een misdrijf om het leven gekomen.

Amsterdam

De politie kwam de twee op het spoor in het onderzoek naar de dood van het eerste slachtoffer. De verdachten hadden grote geldbedragen opgenomen van de rekening van het slachtoffer en waren op camerabeelden van een pinautomaat te zien.

Verder onderzoek wees uit dat ze in mei en juni verbleven in diverse hotels in het centrum van Amsterdam. In de hoofdstad vond de politie in de parkeergarage van een hotel de auto van Van der Willigen.

De verdachten verbleven in Amsterdam ook in verschillende woningen, waaronder het huis van het tweede slachtoffer. De man bood volgens het OM onderdak aan de twee verdachten.

Verdachten langer vast

Op basis van onderzoeksinformatie ging de politie zaterdag de woning binnen, waar de twee verdachten en de overleden bewoner werden gevonden. De precieze toedracht in beide zaken wordt nog onderzocht, meldt Omroep Brabant.

De verdachten zitten in beperkingen en moesten vandaag voor de rechter verschijnen. Die bepaalde dat de twee nog zeker twee weken langer vast blijven zitten.