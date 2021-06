'Pardonners' van 2007 willen alsnog Nederlander kunnen worden

VluchtelingenWerk Nederland wil dat zevenduizend mensen die in 2007 onder het generaal pardon vielen, alsnog een Nederlands paspoort krijgen. De organisatie bood vandaag in de Tweede Kamer een petitie aan met 56.703 handtekeningen. De Tweede Kamer wil ook dat de aanvullende eisen voor deze groep worden geschrapt.

Volgens VluchtelingenWerk kan een grote groep 'generaal pardonners' nog altijd niet tot Nederlander genaturaliseerd worden, omdat zij geen paspoort of geboorteakte uit hun geboorteland kunnen laten zien. Dat geeft allerlei problemen in hun dagelijks leven. Zo kunnen zij niet reizen, trouwen of stemmen en geen hypotheek afsluiten.

Voormalige Sovjet-Unie

Bij het aanbieden van de petitie was ook Levon Kazarjan, geboren in de voormalige Sovjet-Unie, die sinds 1999 in Nederland woont. Hij kan nergens terecht voor de geboorteakte en een paspoort, omdat zijn geboorteland niet meer bestaat, vertelde hij.

Omdat hij geen Nederlander kan worden, heeft hij "al slalommend een bestaan in Nederland moeten opbouwen", zegt hij. Zo wilde hij marinier worden, maar dat ging niet als niet-Nederlander. Hij wil zo langzamerhand erkenning voor het feit dat hij zijn steentje bijdraagt aan de Nederlandse samenleving.