Terugkerende vakantiegangers gevraagd test te doen, zelftests verspreid aan huis

Demissionair minister De Jonge vraagt iedereen die terugkeert van vakantie om zich te laten op het coronavirus. Het kabinet wil huis aan huis zelftesten gaan verspreiden om de drempel te verlagen.

De coronaminister wijst erop dat vorig jaar na de zomervakantie de tweede golf begon. "Laten we voorkomen dat nu straks de vierde golf begint." Er bestaan zorgen over de besmettelijkere deltavariant die aan een opmars bezig is, ook in Nederland.

De Jonge vindt dat iedereen, ook mensen die uit een 'geel' of 'groen gebied' terugkeren, een zelftest zou moeten doen. Op die manier hoopt hij een dam te kunnen opwerpen tegen een nieuwe golf.

De jongeren worden "met een rode loper" uitgenodigd om na terugkeer van vakantie bij de GGD langs te gaan, zegt hij. "Want we weten dat degenen die meer kans maken om het virus mee terug te nemen in hun koffer, onze jongeren zijn. Dat is geen verwijt, maar gewoon een constatering.