Limburgse politie vangt koeien in Heerlen na nachtelijke ontsnapping

De politie in Limburg is vannacht druk bezig geweest met het vangen van een aantal koeien in Heerlen. De dieren waren ontsnapt uit een weiland in het dorp Amstenrade, ten noorden van Heerlen.

Rond 03.00 uur kreeg de politie de eerste melding binnen van zo'n tien tot vijftien loslopende koeien. Later volgden nog meer meldingen van mensen die de dieren hadden gezien.

Na een achtervolging wisten teams van de politie de koeien in te sluiten in een woonwijk in Heerlen. Om te voorkomen dat ze weer wegliepen, werden er politielinten gespannen en hekken neergezet.

De eigenaar van de koeien heeft de dieren 's ochtends opgehaald, meldt 1Limburg. Het is niet duidelijk hoe de koeien konden ontsnappen.