Griekse politie vindt gestolen werken van Mondriaan en Picasso terug

De Griekse politie heeft twee gestolen schilderijen van Piet Mondriaan en Pablo Picasso teruggevonden. Het gaat om werken die in 2012 werden ontvreemd uit een museum in Athene.

De schilderijen, Picasso's Cabeza de mujer uit 1939 en het olieverfschilderij Molen van Mondriaan uit 1905, werden op 9 januari 2012 's nachts gestolen uit het museum. Naast de werken van Picasso en Mondriaan werd een schets van de Italiaanse kunstenaar Guglielmo Caccia gestolen. De schets werd later beschadigd teruggevonden. Een vierde werk, Landschap (1905) van Mondriaan, moesten de dieven in hun vlucht achterlaten.

De inbrekers leidden de bewakers om de tuin door het alarmsysteem meerdere keren af te laten gaan voor de inbraak. Daardoor zetten de bewakers het alarm uit. In 7 minuten wisten de daders in te breken via een balkondeur, de kunstwerken uit het frame te snijden en ze vervolgens mee te nemen uit het museum. Er werden eerder twee mannen veroordeeld voor de roof, maar wie het meesterbrein achter de roof was, is nooit opgehelderd.

De werken zijn teruggevonden in Keratea in het district Oost-Attica, ten zuiden van Athene. Ze lagen verstopt in het huis van een man. De politie heeft verder geen details naar buiten gebracht. Het is ook niet duidelijk in welke staat de schilderijen verkeren.