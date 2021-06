Politie schiet man neer in Vlissingen na 'geëscaleerde controle'

In Vlissingen heeft de politie een man neergeschoten. Dat gebeurde rond 19.00 uur bij een controle, die volgens een politiewoordvoerder is geëscaleerd. "De collega voelde zich genoodzaakt een schot te lossen."

Van het schietincident gaat een filmpje rond op Snapchat. Daarop is te zien hoe een man tegen de zijkant van een auto zit en een beweging maakt met zijn arm. Kort daarna schiet een agent van dichtbij op de man, waarna de man languit op de stoep terechtkomt.

"Deze guy kwam met een mes achter die agent en hij is net geschoten in zijn been", is het bijschrift bij het filmpje op Snapchat. Onduidelijk is of de man inderdaad een mes bij zich droeg en daarmee een agent bedreigde. Op de beelden is te zien dat naast het slachtoffer op de stoep een fiets ligt, maar het is niet duidelijk of de fiets van hem is en of hij even daarvoor nog op de fiets zat.

De politie laat weten dat de video wordt meegenomen in het onderzoek van de Rijksrecherche. Het is gebruikelijk dat de Rijksrecherche onderzoek doet als een agent heeft geschoten.

Volgens Omroep Zeeland hebben agenten eerste hulp verleend aan het slachtoffer. De man is daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen is niets bekend.

'Meerdere schoten'

Omwonenden zeggen tegen Omroep Zeeland dat ze vier, vijf of meer schoten hebben gehoord. "Ik hoorde vijf schoten, vervolgens wat ruzie en toen nog twee schoten", vertelt een buurtbewoner die op dat moment haar dochtertje in bad deed. "Ik ben naar boven gegaan om te kijken wie dat deed", zegt een andere bewoner. "Ik deed mijn raam open en zag de politie, en iemand op straat liggen."

"Het kan zijn dat er meerdere schoten gelost zijn", aldus de politiewoordvoerder. "Dat wordt nog onderzocht."