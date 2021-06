Ook kinderartsen zijn nu voor vaccineren vanaf 12 jaar oud

Kinderartsen pleiten voor het vaccineren van kinderen tussen de 12 en 17 jaar oud tegen covid-19. "De belangrijkste overweging is dat het significant werkt tegen de verspreiding van bijvoorbeeld de besmettelijkere deltavariant", zegt Károly Illy, OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

Hij legt uit dat het advies gebaseerd is op voortschrijdend inzicht. Eerder deze maand was er volgens de NVK nog onvoldoende informatie beschikbaar om met zekerheid te zeggen dat het inenten van tieners noodzakelijk is. Maar inmiddels zijn er meer dan voldoende wetenschappelijke gegevens voor een conclusie, bevestigt Illy na berichtgeving door de Volkskrant.

'Bijwerkingen zeer zeldzaam'

In de VS, Canada en een aantal Europese landen worden gezonde tieners namelijk al gevaccineerd. "Dankzij die data hebben we nu veel meer zicht op de zeer zeldzame bijwerkingen in deze leeftijdsgroep", zegt Illy.

De enige bijwerking die tot nu toe beschreven wordt, is de ontsteking van een hartspier. In alle gevallen was dat volgens Illy een tijdelijke bijwerking, waar de kinderen uiteindelijk geen schade aan overhielden.

Groen licht EMA

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA heeft al geconcludeerd dat het vaccin van Pfizer veilig is voor 12- tot en met 15-jarigen. In Nederland is dit vaccin tot nu toe alleen aangeboden aan kwetsbaren binnen deze leeftijdsgroep.

De Gezondheidsraad komt voor 1 juli met een advies aan het kabinet over het vaccineren van alle 12- tot en met 17-jarigen. Demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge zei vorige week al dat het volgens hem een verstandig besluit is. Dit leidde tot felle kritiek van bijvoorbeeld de PVV, Denk en de Groep-Van Haga.

'Heel duidelijk'

Ook De Jonge gaf het argument dat het inenten van deze leeftijdsgroep helpt om de impact van een nieuwe besmettingsgolf te beperken. "In de laatste modellen is dat heel duidelijk", zegt kinderarts Illy. "Het is belangrijk om het virus onder de duim te kunnen houden."

Daarnaast draagt de NVK-voorzitter nog een ander voor-argument aan. Namelijk dat het ook eerlijker is voor tieners dat ze niet bij alle vakanties, festivals en evenementen een negatief testresultaat moeten laten zien. "Terwijl kinderen onder de 12 jaar daar vrijgesteld van zijn en iedereen boven de 18 jaar zich wel kan laten vaccineren."