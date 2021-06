Roemenen opgepakt om fraude met nepadvertenties huurwoningen in Nederland

In Roemenië zijn twee verdachten opgepakt in een onderzoek naar grootschalige fraude met advertenties voor huurwoningen in Nederland. Honderden mensen zouden vooraf een of twee maanden huur hebben betaald, terwijl de online advertenties nep waren.

De arrestaties zijn gemeld door de Europese justitieorganisatie Eurojust. Het onderzoek naar de internetoplichting is een samenwerking tussen de Roemeense en de Nederlandse autoriteiten.

Telefoons, computers en contant geld

Bij twee huiszoekingen zijn telefoons, computers en een grote hoeveelheid contant geld in beslag genomen, schrijft Eurojust. Nederland heeft een verzoek ingediend om de verdachten hier te kunnen berechten.

De oplichtingspraktijken zouden in 2015 zijn begonnen. Volgens Eurojust gebruikten de verdachten online berichtendiensten om de nepadvertenties te verspreiden. Op deze manier konden ze anoniem blijven voor slachtoffers.

Transacties werden online gedaan via rekeningnummers in diverse landen. Vervolgens werd de opbrengst witgewassen. Slachtoffers betaalden nog voordat ze de huurwoning hadden bezocht. Pas nadat ze betaald werd duidelijk dat er helemaal geen appartement of woning beschikbaar was.