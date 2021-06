WO II-bommenwerper in 2000 stukken te zien: 'Uniek in de wereld'

Het Britse oorlogstoestel werd op 5 maart 1945 geraakt door Duits luchtafweergeschut, nadat het een benzeenfabriek in de Duitse stad Gelsenkirchen had gebombardeerd. De Lancaster stortte neer bij de Belgische plaats Glabbeek, met de neus naar beneden, en boorde zich meters diep in de moerassige bodem. Alle zeven bemanningsleden kwamen om, de lichamen van vier van hen werden kort na de crash gevonden.

"Meteen daarna was het vliegtuig eigenlijk al verdwenen. Er was niks meer, alleen een grote plas", zegt Benny Ceulaers van het Belgische Planehunters Recovery Team in het NOS Radio 1 Journaal.

Stoffelijke resten

Ceulaers en zijn team van vrijwilligers hielpen mee toen de bommenwerper in 2016 eindelijk werd opgegraven. "Toen bleek dat het volledige toestel nog in de grond zat, met een deel van de bemanning. We hebben de berging gedaan en de stoffelijke resten van drie bemanningsleden gevonden." Zij zijn begraven op de Britse militaire begraafplaats Heverlee, bij Leuven.

De Belgische berger is blij dat de brokstukken van de Lancaster straks in Overloon te zien zijn. "Dit soort bergingen van een volledig toestel komt niet heel vaak voor. Er waren verschillende musea die een stukje wilden tentoonstellen, maar wij wilden het hele vliegtuig laten zien."

Voor Ceulaers voelt dat als een ode aan de omgekomen bemanningsleden. Bij vliegtuigbergingen zijn de vermiste personen voor hem en zijn team altijd het belangrijkst, zegt hij. "Wrakstukken hebben we in die zin al genoeg. Ik wil die jongens een graf geven."

Het oorlogsmuseum krijgt de wrakstukken van de bommenwerper in eeuwige bruikleen. Daar zijn ze vanaf 10 juli te zien.