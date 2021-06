Marechaussee redt drie kinderen uit snikhete auto bij Schiphol

De marechaussee op Schiphol heeft gistermiddag drie kinderen uit een oververhitte auto gehaald. De drie zaten opgesloten in een auto op de parkeerplaats bij de coronateststraat nabij de luchthaven. Buiten was het op dat moment zo'n 29 graden.

Op Instagram meldt de marechaussee dat de kinderen niet zelfstandig uit de auto konden komen. Een van hen was niet aanspreekbaar. Daarom werd een raam ingetikt om de kinderen uit de auto te halen.

Direct 112 bellen

Inmiddels gaat het goed met ze, laat de marechaussee weten. Bureau Jeugdzorg is ingeschakeld om de zaak te onderzoeken.

De marechaussee roept mensen die kinderen of huisdieren in een afgesloten auto in de zon zien direct het alarmnummer 112 te bellen. Op zonnige dagen kan de temperatuur in een afgesloten auto binnen tien minuten tien graden hoger komen te liggen dan in de buitenlucht. Jonge kinderen raken bovendien sneller oververhit dan volwassenen.