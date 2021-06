VS voert opnieuw luchtaanvallen uit op milities in Syrië en Irak

De Verenigde Staten heeft in Irak en Syrië luchtaanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities. Volgens het Pentagon ging het om een vergelding voor drone-aanvallen die uitgevoerd waren door die milities. Amerikaanse troepen en coalitietroepen in Irak vormden het doelwit van de drone-aanvallen.

In een verklaring van het leger staat dat onder meer een wapendepot is geraakt. De posten werden naar verluidt bemand door strijders van milities als Kata'ib Hezbollah en Kata'ib Sayyid al-Shuhada, die volgens de VS al vaker aanvallen hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen.

Het Pentagon heeft niet bekendgemaakt of er slachtoffers zijn gevallen.

Tweede reeks aanvallen

"De aanvallen van vanavond laten zien dat president Biden voornemens is om Amerikaanse militair personeel te beschermen", staat in de verklaring van het Pentagon. Het Witte Huis heeft niet gereageerd.

Tegen persbureau Reuters zeggen twee bronnen bij Defensie dat de aan Iran gelieerde milities sinds april zeker vijf drone-aanvallen op Amerikaanse militairen hebben uitgevoerd.

De luchtaanvallen werden onder direct bevel van president Biden uitgevoerd. Het is de tweede keer sinds zijn aantreden dat hij opdracht tot luchtaanvallen op door Iran gesteunde milities geeft. In februari deed Biden dat ook al eens, het ging toen om doelen in Syrië. Het Pentagon waarschuwde toen dat Biden er niet voor terug zou deizen om "Amerikaanse troepen en coalitietroepen te beschermen".