Politieman in burger slachtoffer steekpartij Bingelrade

In het Zuid-Limburgse dorp Bingelrade is afgelopen nacht een politieman neergestoken. Zijn toestand is op dit moment stabiel.

Een verdachte is aangehouden. Het gaat om een man van 20 uit het naburige Brunssum. De politie is op zoek naar een tweede verdachte.

Hardrijdende scooters

De aanleiding voor de steekpartij was een conflict over hardrijdende scooters die geregeld door het dorp razen, meldt 1Limburg. Volgens buurtgenoten sprak het slachtoffer enkele jongens daarover aan bij een ontmoetingscentrum in het dorp. Daarop werd hij neergestoken.

De man woont in het dorp en was met zijn partner, die ook agent is. Zij bleef ongedeerd en kon 112 bellen. De politie benadrukt dat beiden niet aan het werk waren en dus ook niet herkenbaar waren als politiemedewerkers.