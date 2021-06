Herdenkingsbord 'meisje van Teteringen' dag na onthulling verdwenen

Een speciaal herdenkingsbord bij het bos in Teteringen waar ruim dertig jaar geleden het levenloze lichaam van een meisje werd gevonden, is verdwenen. Het bord werd vrijdag onthuld en moest leiden tot tips in de coldcasezaak.

Het lichaam van het meisje werd op Eerste Kerstdag in 1990 in het bos bij het dorp bij Breda gevonden. Na ruim dertig jaar is nog steeds niet bekend wie het meisje is en hoe zij om het leven is gekomen. Van een mogelijke dader of daders ontbreekt elk spoor. Het 'meisje van Teteringen' ligt nu anoniem begraven op de begraafplaats in het dorp.

Oud-Telegraafjournalist Theo Jongedijk houdt zich al jaren bezig met de zaak. In een laatste poging om mensen te vragen of ze iets weten over het meisje of haar verdwijning heeft hij ervoor geijverd dat er een interactief herdenkingsbord met QR-code kwam. Nadat het vrijdag door burgemeester Paul Depla van Breda was onthuld, kwam gisterochtend de melding dat het bord was verdwenen.