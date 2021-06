Somalië executeert 21 leden van terreurgroep Al-Shabaab

In Somalië zijn 21 leden van terreurgroep Al-Shabaab publiekelijk geëxecuteerd. Dat schrijft persbureau DPA. De executie van de fundamentalisten vond plaats in de semi-autonome regio Puntland in het noordoosten van het Oost-Afrikaanse land.

Een militaire rechtbank in de regio veroordeelde de mannen tot de doodstraf wegens hun verantwoordelijkheid voor de dood van onder anderen regeringsmedewerkers en journalisten. Ze werden schuldig bevonden aan het plegen van bomaanslagen in de afgelopen dertien jaar. Volgens het persbureau werden nooit eerder in Somalië zoveel mensen tegelijk geëxecuteerd.

Het instabiele Somalië verkeert in de greep van elkaar bestrijdende kampen en herhaaldelijke gewelddadige confrontaties. Al-Shabaab maakt gebruik van de instabiliteit om de eigen invloed te vergroten.

Zo kwamen er op de dag van de executies 27 mensen om bij een aanval van de terreurgroep op lokale veiligheidstroepen in het midden van het land. Volgens de politie waren er onder de slachtoffers vijftien leden van Al-Shabaab.