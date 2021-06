Vindicat schorst lid voor verspreiden 'schandelijke' lijst

Studentenvereniging Vindicat uit Groningen heeft een lid voor onbepaalde tijd geschorst omdat hij een lijst met vrouwelijke leden heeft gemaakt en verspreid, voorzien van "schunnige" en "seksistische" opmerkingen.

Het bestuur kreeg de lijst gisteren onder ogen. De maker werd snel opgespoord.

De ruim honderd vrouwen die erop staan, zijn op de hoogte gebracht. Ze krijgen hulp aangeboden vanuit de vereniging. Ook de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, gemeente en politie zijn op de hoogte gebracht.

Vindicat-voorzitter Wessel Giezen spreekt van een eenmansactie, die niet past bij de nieuwe verenigingscultuur.

De vereniging kwam de afgelopen jaren geregeld negatief in het nieuws. In december raakte de vereniging zijn accreditatie kwijt voor het lopende collegejaar, omdat het bestuur te weinig had gedaan om een cultuurverandering tot stand te brengen. Er was sprake van overmatig alcoholgebruik en illegale huisfeestjes. Bij misstanden reageerde het bestuur steeds achteraf.

Het bestuur toonde destijds begrip voor het besluit voor het afnemen van de accreditatie, maar vroeg ook om begrip. "Ik heb ze ook niet allemaal aan een lijntje", zei voorzitter Giezen toen over de ongeveer 2000 leden.