Partij van premier Wever-Croes wint verkiezingen op Aruba

De partij MEP van demissionair premier Evelyn Wever-Croes heeft de verkiezingen op Aruba gewonnen. De MEP behoudt 9 zetels in het 21 zetels tellende parlement. De oppositiepartij AVP van voormalig premier Mike Eman behaalde er 7 en heeft daarmee 2 zetels verloren. Een samenwerking tussen de MEP en AVP is uitgesloten, lieten beide partijen al weten.

Dit jaar deed een recordaantal van twaalf partijen mee aan de verkiezingen op Aruba. Drie nieuwkomers wisten zetels binnen te halen: de sociaaldemocratische partij RAIZ (Roots) kreeg 2 zetels, de Arubaanse Soevereiniteitsbeweging (MAS) behaalde er ook 2 en een zetel ging naar de progressieve Accion21. Alle drie willen "een einde maken aan de traditionele politiek".

Corruptieschalen

Aruba is traditioneel een tweepartijenstaat. Al decennialang wisselen de twee grootste partijen, de Electorale Volksbeweging MEP van Wever-Croes en de Arubaanse Volkspartij AVP van Eman elkaar af. "Wat je de laatste jaren wel ziet, is dat er door geen van de twee een absolute meerderheid wordt behaald", zei correspondent Dick Drayer in het NOS-programma Met het Oog op Morgen. "Je ziet nu ook dat steeds meer kleinere partijen een poging wagen om het koninkrijk van de twee grote partijen aan te pakken."

De verkiezingen op Aruba gisteren waren het gevolg van de val van de regering Wever-Croes in maart. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek was begonnen naar misbruik van publieke gelden door coalitiepartij POR. Wever-Croes gaf aan niet verder te kunnen regeren met een coalitiepartner onder verdenking van financiële malversaties. Het lijkt erop dat POR deze verkiezingen geen zetels heeft behaald.

Nederlandse steun

De AVP van Mike Eman wordt ook in verband gebracht met corruptieschandalen. De partij kreeg negatieve publiciteit vanwege de arrestatie van oud-minister en huidig parlementariër Benny Sevinger, eind mei. Sevinger wordt ervan verdacht tussen 2009 en 2017 grondgebied van de overheid te hebben weggeven aan bevriende relaties.

Partijleider Eman deed voor de verkiezingen een oproep om juist op Sevinger te stemmen. Dat zou een signaal geven aan het Openbaar Ministerie, dat zich in Emans ogen te veel zou bemoeien met de verkiezingen. Eman noemde het OM meerdere malen "partijdig" en beschuldigde het ervan de kiezer te willen beïnvloeden.

Voor Nederland is de uitkomst van de Arubaanse verkiezingen gunstig. Aruba is onder leiding van Wever-Croes het enige eiland in het Caribisch deel van het Koninkrijk dat aan alle voorwaarden voldoet en de komende maanden kan rekenen op steun vanuit Den Haag. De AVP van Eman wil het liefst opnieuw onderhandelen, net als de nieuwe regering-Pisas op Curaçao, die twee weken geleden werd beëdigd. "Dat eiland wil met Nederland opnieuw om de tafel met partijen die de boel weer willen opengooien, terwijl ze nu de zaken op Aruba kunnen continueren de komende jaren", zegt Drayer.