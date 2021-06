Peter Bercx zet zich in voor veteranen met PTSS: 'Hulp vragen is geen zwakte'

Peter Bercx, die in de jaren negentig vier keer op missie is geweest, doet ook zijn verhaal in de schouwburg. De veteraan die bekendheid kreeg door zijn deelname aan het programma 'Beau en de veteranen', lag begin dit jaar drie weken op de ic vanwege een coronabesmetting. Hij is dankbaar dat hij het overleefde en verder kan gaan met het werk waar zijn hart naar uitgaat: het helpen van veteranen die in psychische nood zijn geraakt door wat ze hebben meegemaakt tijdens de missie waaraan ze hebben deelgenomen.

Zelf bleek hij na zijn vierde missie, in Sarajevo, ernstige psychische klachten te hebben. Toch duurde het lang voordat hij hiermee naar buiten kwam. "Ik was een stoere marinier en vroeg niet om hulp. Je sprak toentertijd als soldaat niet makkelijk over mentale problemen. Daardoor heb ik een aantal jaren van mijn leven verspild."

Buddy's in nood

Bercx kreeg uiteindelijk de diagnose PTSS, een posttraumatische stressstoornis. "Mijn klachten bleken terug te voeren naar de eerste van de twee missies die ik heb gedaan in Cambodja." Dankzij professionele hulp kreeg hij zijn leven weer op de rit en besloot hij zich in te zetten voor veteranen die hetzelfde meemaken.

Hij is onder meer voorzitter van de Dutch Marines Rowing Challenge, een organisatie die roei-evenementen organiseert over lange afstanden met en voor 'buddy's in nood'. Zo zamelen ze geld in voor bijvoorbeeld veteranen met PTSS die een hulphond nodig hebben. Het roeien draagt ook bij aan het herstelproces. "Voor sommigen is het samen in de boot stappen al voldoende. Ze hoeven niet te praten om elkaar te begrijpen."