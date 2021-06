Helikopter president Colombia beschoten, kogelgaten in romp

In Colombia is de helikopter van president Iván Duque beschoten. Het toestel was met Duque en twee ministers onderweg naar Cúcuta in het noorden van het land. Bij het naderen van de stad "werd de presidentiële helikopter doelwit van een aanslag", zegt Duque.

De helikopter is in Cúcuta geland; alle inzittenden bleven ongedeerd.

Op beelden die de Colombiaanse regering heeft vrijgegeven zijn kogelgaten in de romp van de Blackhawk te zien. Ook is er schade aan een van de rotorbladen. Volgens Duque heeft de technische uitrusting van het toestel erger voorkomen.