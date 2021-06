Jeugddetentie en tbs voor tiener die jongen doodstak op schoolplein

Een 18-jarige jongen uit Groningen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden en tbs voor het doodsteken van een 19-jarige Groninger vorig jaar september. Een 18-jarig meisje, dat zou hebben aangezet tot de steekpartij, kreeg dezelfde straf opgelegd.

De steekpartij was op de late avond van 3 september. Het slachtoffer kwam naar een schoolplein in de Groningse wijk Lewenborg, omdat hij dacht dat hij daar een date zou hebben met een meisje. Eenmaal aangekomen trof hij niet alleen haar, maar ook twee jongens. Een van hen was haar vriendje.

Het drietal had een plan gesmeed om de jongen te intimideren en zijn dure jas te stelen, schrijft RTV Noord. De situatie liep al snel uit de hand. Uiteindelijk stak de toen 17-jarige Sven O. de 19-jarige jongen neer. Die overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Geen bewijs voor moord

O. is veroordeeld voor doodslag. Hoewel de rechtbank aanwijzingen ziet voor voorbedachte rade is daar niet genoeg bewijs voor. Wel neemt de rechter het hem en de twee andere verdachten erg kwalijk dat ze het slachtoffer na de steekpartij achterlieten en geen hulp haalden.

In de rechtbank stelde de verdachte dat hij had gestoken na een armbeweging van het slachtoffer. Hij zou in de veronderstelling zijn geweest dat het slachtoffer een mes had en besloot daarop zelf te steken uit noodweer. Daar ging de rechter niet in mee.

De andere jongen die ook bij de steekpartij aanwezig was, kreeg negentig dagen jeugddetentie, waarvan 33 dagen voorwaardelijk, plus voorwaardelijke tbs. Er is geen bewijs dat hij ook heeft gestoken.

'Tbs noodzakelijk'

Volgens de rechter is het noodzakelijk dat de drie tieners naast celstraffen ook tbs krijgen. Deskundigen concludeerden dat ze een ontwikkelingsstoornis hebben en verminderd toerekeningsvatbaar zijn. Ook zouden de twee jongens een wietverslaving hebben.