Balkon ingestort in Rotterdam, stel klem tussen raam en verhuislift

Een man en vrouw zijn vast komen te zitten tussen een verhuislift en een raam, nadat het balkon van een woning in Rotterdam was ingestort. De brandweer heeft ze bevrijd.

Ze zaten klem op de eerste verdieping. De vrouw werd na een kwartier bevrijd. "Na een half uur kregen we ook het tweede slachtoffer los", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen Rijnmond. Ze zijn beiden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zwaar hun verwondingen zijn.

Te zwaar belast?

Op het moment dat het misging, stond er een meubelstuk op de verhuislift. Onderzoek moet uitwijzen of dat het balkon te veel heeft belast.

De eigenaar van het restaurant onder de woning zag het gebeuren. "Het was wel even schrikken. Mijn collega kwam naar binnen, want we waren nog niet open, en plots viel het complete balkon naar beneden. Het miste hem maar net."