Parachutistenvliegtuig maakt noodlanding in greppel bij A50, geen gewonden

Een parachutistenvliegtuig met 18 personen aan boord is vanochtend rond 09.30 uur terechtgekomen in een weiland bij Beemte-Broekland langs de A50 bij Apeldoorn. De passagiers en de piloot zijn na de voortijdige landing ongedeerd uit het toestel gehaald.

Na de landing schoof het vliegtuigje door in het weiland en raakte een bord langs de snelweg. Het toestel is van Skydive Teuge, een bedrijf dat vluchten aanbiedt vanaf vliegveld Teuge, meldt Omroep Gelderland.

"Kort na de start viel de motor uit. Er is maar één motor in zo'n vliegtuigje, dus dan is het zweven naar beneden", zegt manager Simon Woerlee. "Gelukkig was het een piloot met veel zweefvlieguren, dus die wist wat hij moest doen."

Volgens Woerlee is het vliegtuig zwaar beschadigd bij de noodlanding. "Als het weiland glad was geweest zonder bobbels en greppels was er niks aan de hand geweest." Toch is hij blij met de afloop. "Dat er niemand gewond is geraakt, is het belangrijkste." Alle sprongen die vandaag stonden gepland zijn geannuleerd.

Vanwege het ongeluk werd de A50 vanaf Apeldoorn in de richting van Zwolle afgesloten.