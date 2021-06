Tweede Kamer wil eigen risico zorg op 385 euro houden

Het eigen risico in de zorg blijft volgend jaar op 385 euro. Een zeer ruime meerderheid van 17 politieke partijen in de Tweede Kamer zijn het eens met een voorstel van de SP om het verplicht eigen risico voor 2022 te bevriezen.

Ieder jaar bepaalt het kabinet de hoogte van het verplichte eigen risico. In 2020 en 2021 was het bedrag ook 385 euro. Het verplicht eigen risico is een bedrag dat iedere verzekerde ouder dan 18 jaar betaalt voor een bezoek aan bijvoorbeeld het ziekenhuis, een specialist, een psycholoog, fysiotherapie of het gebruik van medicijnen. Het jaarlijkse maximum is 385 euro. Het is de bedoeling dat mensen daardoor minder gemakkelijk van deze zorg gebruik maken.