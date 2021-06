Getergde reactie Hongarije na 'hexit'-suggestie Rutte

De uitlatingen van premier Rutte dat Hongarije maar uit de Europese Unie moet vertrekken hebben geleid tot een getergde reactie van de Hongaarse minister van Justitie. Judit Varga schrijft op sociale media dat Hongarije niet uit is op een vertrek uit de EU, maar de unie juist wil redden van "hypocrieten". De woorden van Rutte typeert ze als politieke chantage.

Hongarije ligt met een groot deel van de EU overhoop vanwege een recent aangenomen wet die voorlichting aan jongeren over homoseksualiteit en geslachtsverandering verbiedt. Ook representatie van lhbti'ers, in bijvoorbeeld reclames en films, wordt in het land aan banden gelegd. De Hongaarse premier Orbán verdedigt de wet door te stellen dat die kinderen moet beschermen.

'Te erg voor woorden'

"Voor mij hebben ze dan niets meer te zoeken in de EU", zei demissionair premier Rutte vandaag bij aankomst op de EU-top in Brussel. Over de omstreden wet zei hij: "Er worden nu homorechten op één lijn gezet met pedofilie, dat is te erg voor woorden. Zo verschrikkelijk, dat als je erover nadenkt je honderd jaar terug in de tijd gaat. En het allerergste is dat hij nog in staat is om daar ook nog weer populairder van te worden in eigen land, waar hij de volledige beheersing heeft over de media."

Volgens de Hongaarse minister Varga sprak Rutte "met de stem van oude koloniale arrogantie". "Zolang ik leef, zal ik vechten zodat Hongaren nooit hoeven te knielen voor Rutte of een andere kolonisator."

Opvallende clash

De Hongaarse premier hamert erop dat de wetgeving niet gericht is tegen homo's. Anti-homo is hij naar eigen zeggen beslist niet: "Ik ben vrijheidsstrijder en tijdens het communisme heb ik gestreden voor de homorechten", zei Orbán bij aankomst op de top.

Bronnen in Brussel melden dat Rutte Orbán vanavond tijdens overleg met andere EU-leiders heeft uitgedaagd om een procedure te starten om de EU te verlaten. Hij verwees daarbij naar artikel 50, dat de Britten gebruikten om een Brexit mogelijk te maken. "Er is een reden dat artikel 50 bestaat", zou Rutte hebben gezegd tegen de Hongaarse premier.

Dat Hongarije zelf vertrekt lijkt ook Rutte onwaarschijnlijk te achten. "Orbán is schaamteloos dus hij gaat er gewoon mee door", sprak Rutte eerder op de dag.