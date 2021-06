Kerkgangers Overijssel boos om sluiten kerken, geld gaat naar andere gebouwen

Katholieke kerkgangers in het oosten van het land zijn boos omdat hun kerk dicht moet, terwijl de kerk even verderop wel open kan blijven. Dat meldt RTV Oost. Veel kerkgebouwen moeten sluiten vanwege het teruglopend aantal kerkgangers en het tekort aan geld dat daarvan het gevolg is.

Al jaren fuseren parochies verspreid over het land en dat gebeurt op verschillende manieren. Op sommige plekken worden kerkgebouwen verkocht, omdat er weinig mensen komen en het onderhoud erg duur is. Het geld gaat naar de overkoepelende parochie. Kerkgangers die geld hebben ingebracht, beslissen niet waaraan het wordt besteed.

In Overijssel zijn veel parochianen ervan overtuigd dat er plattelandskerken zijn die dicht moeten alleen om stadskerken open te houden. Dat vinden ze niet eerlijk, omdat zij vaak veel meer geld zouden inbrengen.

Volgens Johan Schintz van de geloofsgemeenschap in Schalkhaar is er door de plattelandskerken rond de Broederenkerk in Deventer veel meer ingebracht in de fusie dan door de parochianen uit de stad. Hij zegt dat bijna 90 procent van het vermogen uit de omliggende dorpskerken komt. "En dan hebben we het over enkele miljoenen", zegt Schintz.

Opbrengst inzamelactie veel hoger in dorpen

De Broederenkerk is per 1 april benoemd tot parochiekerk en blijft open. Voorheen had de kerk in Schalkhaar die functie. Schintz noemt de gang van zaken "heel bijzonder en niet te bevatten". Ook zouden de opbrengsten van de jaarlijkse geldinzamelingsactie Kerkbalans in de dorpen rond Deventer veel hoger liggen dan in de stad.