Komst big tech in financiële wereld brengt risico's met zich mee, waarschuwt DNB

Het was al populair en het nam door de pandemie een nog grotere vlucht: betalen met je telefoon. Je koppelt je bankrekening aan de betaaldienst van Apple of Google en je pinpas kan in je portemonnee blijven zitten. Het is voor De Nederlandsche Bank (DNB) een voorbeeld van de interesse van big tech in de financiële wereld.

De toezichthouder beschrijft in een nieuw rapport de mogelijkheden en risico's van de interesse van Amazon, Apple, Facebook en Google in financiële markten. Door samenwerking op te zoeken, en dus niet zelf een vergunning aan te vragen, kunnen de techgiganten financiële diensten aanbieden zonder dat ze zelf onder toezicht komen te staan, staat in het rapport. "Ook kunnen zij zo profiteren van het relatief grote vertrouwen dat consumenten in banken en verzekeraars hebben."

Daarbij heeft de centrale bank twee concrete zorgen. Enerzijds is er de kans dat het vertrouwen van consumenten in banken wordt aangetast door verregaande samenwerking met techgiganten. Ook ziet de DNB risico's in het feit dat de banken steeds vaker gebruikmaken van cloudoplossingen van Amazon, Google of Microsoft voor het opslaan en analyseren van data. Hierop is Europees toezicht nodig, vindt het orgaan.

Voorbereiden op rol big tech

"Financiële instellingen moeten zich voorbereiden op een grote rol van de digitalisering en een grote rol van big tech", zegt Steven Maijoor, directeur bankentoezicht bij DNB. "De kracht van big tech is het gebruikersgemak. Tegelijkertijd is het vertrouwen in financiële instellingen groot. Als big tech concurreert met financiële instellingen, wil je dat vertrouwen natuurlijk behouden." Dat betekent dat als big tech voor 'bank' gaan spelen, er een vergunning moet worden aangevraagd, zegt Maijoor.

De betaaldiensten van Apple en Google zijn vooralsnog nog de voornaamste manieren waarop de consumenten merken dat de techwereld interesse heeft in de financiële wereld. DNB noemt de "potentiële impact" van de samenwerking tussen de techgiganten en banken groot.

Sinds de introductie van Apple Pay in juni 2019 heeft mobiel betalen een vlucht genomen: