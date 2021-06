Vier jaar cel geëist voor eigenaar manege met grootste cokewasserij ooit

Volgens de officier van justitie is bewezen dat Jan B. het drugslab draaiend hield samen met een aantal andere verdachten. Ook zou hij 7000 euro hebben witgewassen. Het OM diende een vordering in van ruim 30.000 euro.

B. ontkent iets met de drugswasserij te maken te hebben. Naar eigen zeggen verhuurde hij zijn manege slechts en wist hij niet wat er gebeurde op zijn erf, schrijft RTV Drenthe.

Het OM zegt bewijs te hebben dat de 65-jarige man wist wat er gebeurde en zelf ook een actieve rol speelde. Meerdere gesprekken zijn afgeluisterd waarin hij onder meer eiste dat het lab geluidsdicht en zonder stank moest draaien.

'Werken als klusjesman'

Van de andere verdachten komen er veertien uit Colombia. Tegen dertien van hen eist het OM ook vier jaar celstraf. De andere verdachte hoort zijn eis later.

Een deel van de Colombianen verklaarde in de rechtbank van Amsterdam naar Nijeveen te zijn gekomen om legaal werk te verrichten als kok, schoonmaker of klusjesman. Eenmaal in Nederland zou pas zijn gebleken dat ze aan de slag moesten in de cocaïnewasserij. Sommigen zeggen niet door te hebben gehad dat het om illegale praktijken ging. Een ander deel stelde niet te durven weggaan uit angst voor represailles.

Later dit jaar staat een tweede groep verdachten voor de rechter. Onder hen is de huurder van de loods in Apeldoorn.