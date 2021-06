Arrestaties en beslag op 100 miljoen bij onderzoek naar online gokken

Bij een groot onderzoek naar illegaal gokken en witwassen zijn zes mensen opgepakt en is voor ruim 100 miljoen euro beslag gelegd op kunst, vastgoed, voertuigen, bankrekeningen en beleggingen. Er zijn panden doorzocht in België, Luxemburg, Zweden, Malta, Curaçao, Oostenrijk en Zwitserland.

Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een criminele organisatie die zich bezighoudt met online kansspelen. Dat is op dit moment in Nederland verboden, met uitzondering van het gokken op sportwedstrijden, bijvoorbeeld via Toto of Runnerz.

De aangehouden mannen en vrouw opereerden deels vanuit het buitenland, zodat ze lange tijd buiten het zicht van de Nederlandse opsporingsdiensten konden blijven. Het is niet bekend om welke goksites of -apps het gaat.

Het OM en de FIOD vermoeden dat de organisatie ruim 250 miljoen euro heeft verdiend met de kansspelen en dit geld vervolgens heeft witgewassen.

Gokwet verandert

Justitie zegt dat de aanpak van illegaal gokken hoog op de agenda staat, omdat er geen enkel zicht is op bijvoorbeeld minderjarigen of personen die schulden hebben. Buitenlandse kansspelbedrijven worden verplicht Nederlandse IP-adressen te blokkeren, zodat hun websites niet bereikbaar zijn vanuit Nederland.

De wet op online kansspelen verandert dit jaar. Vanaf 1 oktober mogen bedrijven uit binnen- en buitenland legaal online kansspelen aanbieden. De Kansspelautoriteit verleent daarvoor vergunningen en ziet toe op naleving van de regels. Dit voorjaar zijn de mogelijkheden voor gokken op topsport al versoepeld.

