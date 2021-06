Griekse priester valt zeven bisschoppen aan met zuur

In Athene is een Grieks-Orthodoxe priester opgepakt die zeven bisschoppen van de kerk met zuur heeft aangevallen. De bisschoppen liepen brandwonden in het gezicht en aan hun handen op en moesten behandeld worden in het ziekenhuis.

De bisschoppen bogen zich in een klooster in Athene over een mogelijk ontslag van de priester, omdat hij in drugs zou handelen. Hij liep het risico uit de kerk te worden gezet.

De Griekse aartsbisschop noemde het een daad van wraak en wanhoop, melden media in het land. De Griekse president veroordeelde de aanval.

De 37-jarige priester is opgepakt. Een politieagent die hielp de verdachte in bedwang te houden raakte gewond, evenals een advocaat en aanwezige predikant. De verdachte liep zelf geen verwondingen op.