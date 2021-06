Softwareontwikkelaar John McAfee (75) dood in Spaanse cel

De Brits-Amerikaanse softwareontwikkelaar John McAfee is op 75-jarige leeftijd dood aangetroffen in zijn cel in Barcelona. Catalaanse justitie bevestigt zijn dood, meldt persbureau Reuters. De zakenman zat vast sinds hij vorig jaar oktober in Barcelona werd aangehouden vanwege belastingfraude in de Verenigde Staten.

Enkele uren voordat McAfee dood werd gevonden, keurde de Spaanse rechtbank de uitlevering naar de VS goed. Daar hing hem een celstraf van 30 jaar boven het hoofd. Volgens Catalaanse justitie gaat het waarschijnlijk om zelfmoord. De advocaat van McAfee zegt tegen Reuters dat zijn cliënt zichzelf heeft opgehangen.

Afgelopen maart werd McAfee ook aangeklaagd vanwege verdenkingen van witwassen en fraude met cryptomunten; hij prees op Twitter verschillende digitale valuta aan, die hij vervolgens zelf snel van de hand deed als de prijs steeg. Volgens de Amerikaanse autoriteiten verdiende hij hier uiteindelijk 13 miljoen dollar mee.

Opspraak

McAfee verwierf vooral bekendheid vanwege het gelijknamige antivirussoftwarebedrijf, dat hij in 1987 oprichtte. In 1994 liet hij zich uitkopen; hij verdiende miljoenen met het bedrijf. Sindsdien kwam hij vaker in opspraak.

In 2012 werd hij internationaal gezocht omdat hij ervan verdacht werd zijn Amerikaanse buurman in Belize te hebben vermoord. Hij was drie weken op de vlucht en werd uiteindelijk opgepakt in Guatemala. Niet vanwege de moord, maar omdat hij illegaal het land zou zijn binnengekomen. De moordzaak kwam nooit voor de rechter.

Enkele jaren later werd hij ook opgepakt vanwege rijden onder invloed en het bezit van een vuurwapen. Twee jaar geleden werd hij nog in de Dominicaans Republiek opgepakt. Op het jacht waarmee reisde, zouden wapens en munitie zijn gevonden.

De laatste tweet vanaf het account van McAfee was een retweet van een bericht van zijn vrouw, Janice McAfee. Daarin schrijft ze dat de afgelopen maanden in de Spaanse gevangenis moeilijk zijn voor hem. "Zowel mentaal, fysiek als financieel. Maar hij is niet afgeschrikt om de waarheid te blijven spreken."