Vaticaans protest tegen Italiaanse antidiscriminatiewet lijkt averechts te werken

De brief, bezorgd per diplomatieke post, sloeg in als een bom. Vlak voordat in de Italiaanse Senaat een voorstel voor een antidiscriminatiewet behandeld zou worden, kwam vanuit het Vaticaan een formeel protest tegen de wetstekst.

De tekst van de wet die discriminatie, haat zaaien en aanstichting tot geweld op grond van sekse, seksuele voorkeur en genderidentiteit verbiedt, zou de vrijheden van de Rooms-Katholieke Kerk om haar missie te vervullen ernstig ondermijnen, zo staat in de brief.