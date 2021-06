Zoon ziet beroving van bejaarde moeder op beveiligingscamera gebeuren

Een zoon van een 82-jarige vrouw is via een beveiligingscamera getuige geweest van de beroving van zijn moeder. Hij alarmeerde de politie en die hield vier verdachten aan die via een babbeltruc de woning van de vrouw waren binnengekomen.

Op de beelden zag de zoon dat de verdachten het huis in Den Haag doorzochten. De drie vrouwen (23, 28 en 59) en een man (50) hadden zich kort daarvoor voorgesteld bij de vrouw als nieuwe buren. Ze wilden dat 'vieren' met cake. Een van de vrouwen hield het slachtoffer aan de praat terwijl de drie anderen op zoek gingen naar waardevolle spullen.

De zoon zag het live gebeuren, zegt de politie. Hij probeerde vervolgens zijn moeder te bellen, maar kreeg haar niet te pakken. Daarop schakelde hij de politie in.

Een van de vrouwen deed zelf de deur open voor de agenten. Ze zijn allemaal aangehouden.