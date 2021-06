Nachtwacht tijdelijk te zien 'zoals Rembrandt hem had bedoeld'

De reconstructie van de missende delen is niet helemaal gebaseerd op computertechnologie, laat het Rijksmuseum weten. "Dankzij de kopie van de Nachtwacht die vermoedelijk werd geschilderd door Gerrit Lundens weten we hoe het schilderij er oorspronkelijk heeft uitgezien".

Maar Lundens was een andere schilder dan Rembrandt, met een andere techniek. Daarom hebben de onderzoekers afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar de technieken en het kleurgebruik van Rembrandt. De opgedane kennis is door het team als het ware geleerd aan de computer, waarna die de missende delen met behulp van artificiële intelligentie heeft nagemaakt.

Volgens Robert Erdmann, die leiding geeft aan het project, is het dankzij die techniek mogelijk om "heel dicht bij de indruk die het origineel moet hebben gemaakt" te komen.

Vanaf najaar restauratie

Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits is enthousiast over de reconstructie van de missende delen. "Dankzij deze reconstructie zien we dat de compositie die Rembrandt schilderde nog veel dynamischer was. Het is geweldig nu met eigen ogen de Nachtwacht te kunnen ervaren zoals Rembrandt hem bedoeld heeft."

De panelen hangen tijdelijk rondom het schilderij. Na twee jaar van onderzoek begint dit najaar de daadwerkelijke restauratie van de Nachtwacht. Vanaf dat moment worden de panelen weer weggehaald.

De Nachtwacht is al veel vaker gerestaureerd. Bekijk hier Polygoonjournaal-beelden van de restauraties na de Tweede Wereldoorlog, toen het doek tijdens de onderduikperiode erg vies was geworden. En in 1976, nadat het deels was vernield door een man met een mes: