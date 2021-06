Zestien jaar cel geëist voor steekpartij bij treinstation Leeuwarden

Het Openbaar Ministerie eist zestien jaar cel tegen een 39-jarige Iraniër die wordt verdacht van het neersteken van een 64-jarige landgenoot in Leeuwarden. Het slachtoffer werd juni vorig jaar voor het treinstation in Leeuwarden 22 keer gestoken met een mes, maar overleefde de aanval. Het Openbaar Ministerie beschuldigt Rezgar P. van poging tot moord.

De vader van de verdachte en het slachtoffer waren vroeger klasgenoten in Iran. De vader vroeg hem of hij contact op wilde nemen met zijn in Nederland studerende zoon om hem te helpen. De dag voor de steekpartij was daarover nog telefonisch contact geweest.

De zoon was met de trein naar Leeuwarden gekomen en had telefonisch een afspraak gemaakt met de oude schoolvriend van zijn vader. Toen hij bij zijn auto kwam begon hij zonder aanleiding op hem in te steken. Tientallen omstanders waren getuige van het incident.

'Geen politiek motief'

De man uit Leeuwarden en zijn familie stellen dat de steekpartij een georganiseerde aanslag was, in opdracht van de Iraanse regering. Het slachtoffer was voorzitter van de Koerdische Democratische Partij Iran (KPDI) in Europa. Deze partij is verboden in Iran. Maar het OM heeft geen aanwijzingen gevonden voor een politiek motief, meldt Omrop Fryslân.

De verdachte stelt zelf dat hij het slachtoffer heeft neergestoken als gevolg van psychische problemen. Ook familieleden van de verdachte hebben verklaard dat hij eerder psychisch verward was en paranoïde gedrag vertoonde.

Maar onderzoek in het Pieter Baan Centrum heeft daarover geen uitsluitsel gegeven, zei de officier van justitie in de rechtbank. "Op basis van de rapportages en gehoord de getuigen-deskundigen kan niet worden vastgesteld dat er sprake is van een psychische stoornis, verstandelijke handicap dan wel een psychogeriatrische aandoening."