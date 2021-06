Aziatische 'drugskartelbaas' wil uitlevering naar Australië voorkomen

De 'El Chapo van Azië' wordt hij genoemd. Vandaag zat Tse Chi Lop, naar verluidt een van de grootste drugsbaronnen ter wereld, in een Nederlandse rechtszaal. Hij probeert zijn uitlevering aan Australië te voorkomen.

De Canadees van Chinese afkomst werd in januari aangehouden op Schiphol, toen hij vanuit Taiwan overstapte op een vlucht naar Canada. Hij werd gearresteerd op verzoek van Australië, dat hem al twee jaar zocht wegens drugssmokkel.

Vandaag boog de rechtbank in Rotterdam zich over zijn uitlevering. Tse Chi Lop, die vastzit in de extra beveiligde gevangenis in Vught, was zelf aanwezig in de zittingszaal. Rond het gebouw stonden daarom veel zwaarbewapende politiemensen.

De verdachte, een grijzende vijftiger in een groot wit overhemd, maakte een korte buiging naar de rechtbank en sprak met zachte stem. "Ik spreek alle beschuldigingen tegen", zei hij.

Miljardenomzet

Australië houdt hem verantwoordelijk voor de smokkel van grote hoeveelheden crystal meth en wil hem daarom vervolgen. Samen met een groot aantal andere landen probeert Australië al jarenlang om de handel in deze verwoestende drug een halt toe te roepen.

Tse Chi Lop zou aan het hoofd staan van het Sam Gor-syndicaat, een drugsorganisatie die ook bekendstaat als 'The Company'. Het is een van de grootste kartels ter wereld. Onder leiding van Tse Chi Lop zouden vijf grote misdaadgroeperingen uit China en Taiwan zich hebben verenigd. Met de handel in crystal meth zou het kartel miljarden per jaar omzetten. Zowel de Yakuza in Japan als motorbendes in Australië behoren tot de klantenkring van het syndicaat.

Grofweg de helft van alle crystal meth in Azië zou afkomstig zijn van het kartel, maar de organisatie zou ook ketamine maken, heroïne smokkelen en grondstoffen leveren voor synthetische drugs. Een belangrijke uitvalsbasis van de groep is het noorden van Myanmar, waar veel crystal meth vandaan komt.

Klantvriendelijk maar meedogenloos

Zelf zou Tse Chip Lop veel in Hong Kong en in het gokparadijs Macau zijn geweest. Zoals vaker bij drugsbaronnen, gaan ook over hem de wildste verhalen. Zijn lijfwachten zouden Thaise kickbockers zijn en als fervent casinobezoeker zou hij een keer 60 miljoen euro hebben vergokt op één avond.

Zijn organisatie staat te boek als 'klantvriendelijk'; in beslag genomen drugs zouden kostenloos worden vergoed door de organisatie. Tegelijkertijd heeft Sam Gor de reputatie meedogenloos te zijn; een drugssmokkelaar die een partij crystal meth verspilde, werd om die reden gemarteld. Een filmpje ging rond als waarschuwing.

Tse Chi Lop is te vergelijken met de Mexicaanse drugsbaron Joaquin 'El Chapo' Guzman of de beruchte Colombiaanse drugshandelaar Pablo Escobar, zei een drugsexpert van de Verenigde Naties eerder. "Het woord kopstuk wordt te pas en te onpas gebruikt, maar is op hem zonder meer van toepassing."

'Ongeldige uitzetting'

Tse Chi Lop noemde dat vandaag allemaal onzin. "Ik ben niet de koning van een drugskartel", zei hij. Hij is bang dat hij een oneerlijk proces krijgt als hij wordt uitgeleverd aan Australië. Hoewel op het uitleveringsverzoek slechts de smokkel van enkele tientallen kilo's drugs staat, hangt hem daar levenslang boven het hoofd omdat de aanklacht naar verwachting flink zal worden uitgebreid.

Zijn Nederlandse advocaat André Seebregts denkt dat een truc is gebruikt om Tse Chi Lop hier te kunnen arresteren. De verdachte werd als ongewenst vreemdeling Taiwan uitgezet, maar in plaats van hem op een rechtstreekse vlucht naar zijn thuisland Canada te zetten, werd hij via Nederland gestuurd zodat hij hier kon worden opgepakt. Voor Australië is dat juridisch gunstiger.

Nederland bleek al een week voor zijn uitzetting op de hoogte te zijn gesteld door Australië dat Tse Chi Lop op Schiphol zou landen. Volgens Seebregts had zijn cliënt alleen naar Canada uitgezet mogen worden. Daarom vroeg hij de rechtbank om de uitlevering ongeldig te verklaren.

De rechtbank beslist begin juli of Tse Chi Lop aan Australië kan worden uitgeleverd.