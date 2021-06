Renovatie Van Brienenoordbrug Rotterdam duurt jaar langer

De renovatie van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam duurt een jaar langer dan gepland. Rijkswaterstaat ging er in eerste instantie van uit dat het project in 2027 klaar zou zijn, maar dat wordt minstens een jaar later.

Dat schrijft demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister is er meer voorbereidingstijd nodig dan was gedacht.

Drie delen van de brug worden aangepakt. Dat zou tussen de 380 en 600 miljoen euro gaan kosten. Volgens de huidige inschatting van Van Nieuwenhuizen kan dat duurder uitvallen en liggen de kosten dichter bij de 600 miljoen, meldt de regionale omroep Rijnmond.

Hinder

Voor het weg- en scheepvaartverkeer levert de renovatie vanaf de zomer van 2026 hinder op. Bij de aanpak van de brugdelen is telkens tijdelijk één brug beschikbaar voor het wegverkeer. Schepen moeten omvaren via de Oude Maas.