Unesco wil stempel 'in gevaar' op Great Barrier Reef, Australië niet blij

Als het aan VN-organisatie Unesco ligt, staat het Australische Great Barrier Reef binnenkort op de lijst met Werelderfgoed dat "in gevaar" is.

Volgens de organisatie gaat door klimaatverandering het grootste koraalrif ter wereld, dat sinds 1981 Werelderfgoed is, door klimaatverandering rap achteruit. Australië zou meer actie moeten ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan.

Verbleking

Sinds 2015, toen Unesco het Great Barrier Reef voor het laatst beoordeelde, kreeg het rif meerdere keren te maken met verbleking, veroorzaakt door hoge temperaturen van het zeewater. Daardoor sterft het koraal af.

Er staan 53 Werelderfgoed-locaties op de 'in gevaar'-lijst. De meesten vanwege zaken als vervuiling, oorlog of verstedelijking. Als Unesco de statuswijziging van het Great Barrier Reef doorzet, zou het voor de eerste keer zijn dat een Werelderfgoedlocatie op de lijst komt vanwege klimaatverandering.

Australië 'overrompeld'

Australië zegt in een eerste reactie overrompeld te zijn door het voorgenomen besluit, dat bij een Unesco-bijeenkomst volgende maand op de agenda staat. Het land beschuldigt Unesco van politieke bemoeienis. China is momenteel voorzitter van Unesco en Australië vermoedt dat de spanningen tussen die landen mogelijk een rol spelen bij de zet, schrijft de BBC.

Australië wil daarnaast al jaren voorkomen dat het Great Barrier Reef, een belangrijke toeristentrekpleister, op de 'in gevaar'-lijst komt. Met het stempel komt er meer geld beschikbaar voor bescherming van Werelderfgoed, maar het kan volgens de BBC ook de toeristenstroom beïnvloeden.

De Australische milieuminister Ley vindt dat er slordig te werk is gegaan bij het beoordelen van het "best onderhouden rif van de wereld". Ley: "Dit is een slecht signaal naar alle landen die niet investeren in bescherming van koraalriffen zoals wij doen".

Ze erkende dat klimaatverandering de grootste bedreiging is voor het rif, maar vindt niet dat Unesco "het forum" is om daar een statement over te maken.