Feest na winst Oranje, vechtpartij op rotonde in Enschede

Op verschillende plekken in het land hebben Oranjefans de winst gevierd van het Nederlands elftal op Noord-Macedonië. In Apeldoorn waren ongeveer duizend uitgedoste mensen bij een rotonde. In Enschede ontaardde een feest op een rotonde in een vechtpartij.

Op de rotonde aan de rand van Enschede waren ongeveer 200 mensen aanwezig. Een aantal van hen stak zwaar vuurwerk af en er ontstond een vechtpartij.

In Apeldoorn ging het er gemoedelijker aan toe, al hielden feestvierders zich niet aan de coronaregels. De politie probeerde eerder op de avond te voorkomen dat het bij de rotonde zou vollopen, maar dat gebeurde toch.

Zo leefden Oranjefans zich uit in Apeldoorn en Enschede: