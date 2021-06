Man (34) uit Bunschoten verdacht van seksueel misbruik van zeven kinderen

Justitie verdenkt een 34-jarige man uit Bunschoten van seksueel misbruik van zeven kinderen. De man werd eind december al opgepakt, toen op verdenking van misbruik van twee kinderen in de privésfeer. Het OM denkt nu dat hij nog vijf andere kinderen heeft misbruikt en heeft de aanklacht tegen hem uitgebreid.

De slachtoffers zijn jongens en meisjes die allemaal jonger dan twaalf jaar oud zijn, zo meldt het Openbaar Ministerie. In drie gevallen heeft de man mogelijk misbruik gepleegd tijdens zijn vrijwilligerswerk bij een door een kerk georganiseerde kinderopvang in Bunschoten, in het najaar van 2020.

Justitie denkt niet dat er nog meer slachtoffers zijn. De families van de kinderen zijn op de hoogte gebracht.

De man uit Bunschoten zit sinds 22 december in voorarrest. Hij moest vandaag voor de rechtbank verschijnen voor een voorbereidende zitting. Na de zomer wordt de zaak hervat.