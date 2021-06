Nederland sluit uitleveringsverdrag met Verenigde Arabische Emiraten

Nederland staat op het punt om een uitleveringsverdrag te sluiten met de Verenigde Arabische Emiraten. Dat betekent dat verdachten van een misdrijf makkelijker over en weer kunnen worden uitgeleverd.

Tegelijk komt er een ander verdrag met de VAE dat samenwerking makkelijker moet maken op het gebied van rechtshulp en de aanpak van criminele geldstromen, schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. In die overeenkomst staan onder meer afspraken over het horen van verdachten en slachtoffers, het onderzoeken van bankrekeningen en het in beslag nemen van goederen en geld.

"Alleen zo sluiten we het net om criminelen die nog denken zich schuil te houden door simpelweg de grens over te gaan en dachten hun met misdaad verkregen geld weg te sluizen naar andere landen", zegt de minister van Justitie in een toelichting.

Taghi

Grapperhaus is de emiraten "zeer erkentelijk" voor de samenwerking de afgelopen jaren. Zo'n anderhalf jaar geleden werd de Nederlander Ridouan Taghi opgepakt in Dubai, een van de emiraten. Destijds bleek een uitleveringsverdrag niet nodig, want kort na zijn arrestatie werd de van drugshandel verdachte Taghi naar Nederland gevlogen.

De twee verdragen zijn in principe af, schrijft Grapperhaus, en de "ondertekening wordt voorbereid". De minister verwacht dat hij ze na de zomer aan de Tweede Kamer kan voorleggen.