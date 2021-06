Sporen van een otter in Amsterdam: 'Voor het eerst in meer dan halve eeuw'

Otters verdwenen in 1988 uit de Nederlandse natuur als gevolg van de slechte waterkwaliteit, aanrijdingen en de jacht. In 2002 werden ze opnieuw uitgezet in de provincie Overijssel.

Sindsdien is otter bezig met een opmars. In het Naardermeer en de Nieuwkoopse Plassen zijn al meerdere jongen geboren. Ook in steden duikt het dier op. In Groningen en Zwolle zijn al otters gezien in de grachten.

"Dat wil niet zeggen dat de otter nu de Keizersgracht opzwemt, maar het Diemerpark of het Amsterdamse Bos zou zeker kunnen," zegt Timmermans.

De stadsecoloog voorspelt dat de otter binnen tien jaar terug is in Amsterdam. "Het is een kwestie van tijd voordat ze weer terug zijn. We houden het goed in de gaten. Op de Diemer Vijfhoek staan permanent wildcamera's, en nu deze sporen zijn gevonden gaan we zeker ook een wildcamera op IJburg plaatsen."