Van groen tot zwart: kleursysteem moet ongelukken tijdens mountainbiken voorkomen

Om die routes veiliger te maken, heeft de wielersportbond NTFU nu dus een kleurensysteem in het leven geroepen. Van groen voor beginners naar zwart voor ervaren mountainbikers.

Volgens een woordvoerder van de wielersportbond komen in Nederland vooral groene en blauwe routes voor. Toch is het belangrijk dat het kleurensysteem er komt. "Voorheen hadden alle verschillende routes een eigen bewegwijzering en soms worden die routes ook gesplitst. Een route kan dus bijvoorbeeld de kleur blauw hebben, met rode en zwarte parallelle paden. Daardoor kun je als minder ervaren mountainbiker toch voor onverwachte situaties komen te staan."

De NTFU verwacht binnen 2 jaar het kleurensysteem in het hele land te hebben doorgevoerd, al is dat niet helemaal zeker. "Of elke route het krijgt, hangt af van de eigenaar van het terrein. Soms is het particulier eigendom, soms van Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. Ook de betrokken mountainbikevereniging, die voor de aanleg en het onderhoud van de routes zorgt, speelt hierin een rol."

Vaardigheden overschatten

Het systeem is niet verplicht, maar wil een terreineigenaar of mountainbikevereniging het invoeren, dan moet dat worden aangevraagd bij de NTFU. "Terreineigenaren of vrijwilligers kunnen hun eigen routes niet beoordelen op moeilijkheid, dat doet een inspecteur."

Wordt het systeem overal doorgevoerd, dan gaat het aantal ongelukken afnemen, verwacht de wielersportbond. "Maar uiteindelijk is het aan de mountainbiker zelf om in te schatten welke route hij moet kiezen. Net als bij het skiën kan het soms gebeuren dat mensen hun vaardigheden overschatten."