Britse oud-Lagerhuisvoorzitter Bercow stapt over naar oppositiepartij Labour

Bercow legde in 2019, na tien jaar Lagerhuisvoorzitter te zijn geweest, zijn functie neer. Hij begon zijn carrière ooit als rechtse Tory, maar in het verleden gingen al vaker geruchten dat hij een overstap naar Labour zou willen maken.

In zijn vorig jaar verschenen biografie was Bercow ook al kritisch over de voormalige premiers May en Cameron - beiden ook van de Conservatieve Partij. Daarnaast kwam Bercow er in het verleden openlijk voor uit tegen de Brexit te zijn - Brexiteers verweten hem dat hij de uittreding van het VK uit de EU zelfs zou proberen te voorkomen. Zo had hij het aan de stok met de voormalig fractieleider van de Tories, Andrea Leadsom.

Die laatste vond dat Bercow zich niet onpartijdig genoeg had opgesteld als speaker. In een interview zei zij dat de Conservatieven van plan zouden zijn Bercow bij de verkiezingen aan de kant te schuiven.

In Nederland vergaarde de markante speaker bekendheid door de vele Brexit-debatten in het Lagerhuis, waarin hij de parlementariërs op karakteristieke wijze tot de orde riep met de gevleugelde kreet "Order, order!"