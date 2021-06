Forse rookontwikkeling door brand in grasdrogerij Lambertschaag

Bij een brand in een grasdrogerij in Lambertschaag, in de buurt van Medemblik, komt veel rook vrij. De overlast is tot nu toe beperkt, maar de veiligheidsregio Noord-Holland Noord adviseert mensen in de omgeving wel de ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Niemand is gewond geraakt.

De brand brak kort na 18.00 uur uit. Veel brandweerlieden uit de omgeving zijn ingezet om de brand te bestrijden. De veiligheidsregio verwacht nog lang bezig te zijn met het blussen van de brand.

Het pand ligt in een vrij landelijke omgeving, en de rook trekt voornamelijk over landerijen en niet over de nabijgelegen snelweg A7. De brandweer verricht metingen om te zien of er gevaarlijke stoffen vrijkomen.