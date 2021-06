Door Frankrijk 'ontvoerde' kinderen van La Réunion eisen excuses

Op het eiland was er destijds grote armoede en er was overbevolking. Op het Franse platteland, 9000 kilometer verderop, woonden juist te weinig mensen. Zo ontstond in Parijs het idee om de kinderen te verhuizen. Ze moesten weg uit hun 'kansarme' omgeving; tegelijk zou het Franse platteland een nieuwe impuls krijgen.

Maar de ouders op La Réunion werden vaak voorgelogen. Zo zouden de kinderen één keer per jaar terug mogen naar hun familie, wat nooit gebeurde.

"Ik werd zelf met drie zussen op het vliegtuig gezet. Er werd me niks gezegd, ik kreeg geen enkele uitleg", vertelt Annette. "Ik was toen negen jaar oud. Om mijn moeder te overtuigen haar kinderen weg te geven, gaven de Franse autoriteiten haar een kip."

Decennialang verzwegen

Annette (65) noemt het een ontvoering. "Ik werd weggehaald bij mijn moeder, weggehaald van het eiland waar ik was geboren, en eenmaal in Frankrijk ook weggehaald bij mijn zussen. Je kan er veel over zeggen, maar dat is een ontvoering."

Eenmaal in Frankrijk ontstonden problemen. Er zijn getuigenissen van kinderen die bijna als slaaf op boerderijen aan het werk werden gezet. Ook zijn er verhalen over misbruik en mishandeling. Toezicht van de Franse autoriteiten schoot tekort.

Het verhaal van de kinderen van La Réunion is decennialang verzwegen in Frankrijk. De kinderen zelf kregen vaak pas later te horen wat hun ware identiteit en achtergrond was. En nog veel later werd ook duidelijk dat ze niet alleen waren, maar dat er meer dan 2000 kinderen van La Réunion waren gehaald.