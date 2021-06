Paus zet heiligverklaring Robert Schuman, mede-grondlegger van EU, in gang

Paus Franciscus heeft een decreet ondertekend waarin de "heldhaftige deugden" worden erkend van de Franse politicus Robert Schuman, die geldt als een van de grondleggers van wat nu de Europese Unie is. De in 1963 overleden Schuman krijgt daarmee de status van 'eerbiedwaardige'. Uiteindelijk kan hij heilig worden verklaard, een proces dat overigens nog tientallen jaren kan duren.

Samen met andere grote staatslieden als Konrad Adenauer (Duitsland), Jean Monnet (Frankrijk) en Alcide de Gasperi (Italië) legde Schuman in de jaren 50 de basis voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), die geldt als vroege voorloper van de EU.

De gedachte was dat internationale economische samenwerking en het bevorderen van democratie zouden voorkomen dat Europese landen opnieuw verwoestende oorlogen met elkaar zouden voeren. Die samenwerking zou in de loop der tijd steeds verder gaan en ook een steeds bestuurlijker karakter krijgen. De opvolger van de EGKS, de Europese Economische Gemeenschap, transformeerde in 1993 in de EU.

Genezing van een zieke

Schuman was een devoot katholiek en zijn inspanningen om nieuwe oorlogen in Europa tegen te gaan hadden hem ook bij eerdere pausen al krediet opgeleverd. De paus is de enige die iemand heilig kan verklaren.

Voor het zover is moet worden vastgesteld dat Schuman ten minste een wonder heeft verricht. Hij kan dan zalig worden verklaard. Als er nog een wonder aan hem wordt toegeschreven en de paus officieel zijn verering door de kerk goedkeurt, wordt hij pas heilig. Een wonder in de context van een heiligverklaring is vaak de genezing van een zieke die niet medisch verklaarbaar is.