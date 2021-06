Dode en gewonde bij schietpartij in woning Leeuwarden

Bij een schietpartij in een woning in Leeuwarden is gisteravond een 62-jarige man om het leven gekomen. Een 54-jarige vrouw raakte gewond en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De melding van de schietpartij in een woning aan de Konvooistraat kwam gisteravond rond 21.00 uur bij de politie binnen. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd in de woning, schrijft Omrop Fryslân. Of de man en de vrouw elkaar kenden is onbekend.

Vooralsnog gaat de politie ervan uit dat er behalve de man en de vrouw niemand anders bij de schietpartij betrokken waren. De politie heeft forensisch onderzoek uitgevoerd. Ook zijn er buurtbewoners gehoord.