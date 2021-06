Pride in Polen, maar wie kan, zoekt zijn heil in andere EU-landen

Mikolaj en zijn vriend beseffen dat ze bevoorrecht zijn om een nieuw leven in Nederland op te bouwen. Zijn vriend en hijzelf, een freelance advocaat, zijn hoogopgeleid en beschikken over de financiële middelen om te emigreren. Dat geldt voor lhbti'ers in kleinere steden en op het platteland vaak niet: "Zij moeten zien te overleven met alle nonsens die over hen heen wordt gestort."

Dat verschil benadrukt ook Yga Kostrzewa van Lambda Warszawa, de oudste lhbti-organisatie van Polen. Oké, in het hele land ligt het gevoelig als twee mannen hand in hand op straat lopen, maar in Warschau kun je als lhbti'er volgens haar "een relatief normaal leven leiden". "Steden als Poznan, Gdansk en Krakau zijn redelijk tolerant. Dat is anders in oostelijke steden als Lublin en Bialystok."

Zo werd de laatste Pride in Lublin (2019) opgebroken door extreemrechtse groeperingen: