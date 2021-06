Aardbeving met kracht van 2,3 bij Stedum

Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio, maar het is bijna een jaar geleden dat er voor het laatst een krachtiger was dan 2,3. Dat was een beving van 2,7 bij Loppersum, op 14 juli vorig jaar.

Exact een week geleden registreerde het KNMI ook een aardbeving bij Loppersum. Die had een kracht van 2,0.