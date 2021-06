Bruine beer jaagt voetgangers Japanse stad stuipen op het lijf

De wilde beer werd 's ochtends vroeg voor het eerst gezien en kon vervolgens nog uren door de stad lopen. Een vrouw van in de 80, een man van in de 70 en een van in de 40 werden door het dier aangevallen. Volgens een lokale krant raakte de veertiger zwaargewond, over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekendgemaakt.

De beer viel vervolgens een militair aan die de wacht hield bij een kazerne. Zijn leven is niet in gevaar, meldt het Japanse leger. Vanwege de loslopende beer werd het vliegverkeer op het naastgelegen vliegveld korte tijd stilgelegd.

In de bossen op het noordelijke eiland Hokkaido, waarvan Sapporo de hoofdstad is, leven duizenden bruine beren. Experts zeggen dat de dieren steeds vaker in bewoonde gebieden op zoek gaan naar voedsel.